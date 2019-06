Orinõmme talunik võib olla peremees 16. põlve

Kui Jüri Väinaga kohtusime, ütles peatselt 80-aastaseks saav mees, et lõpuni vettpidavat faktilist tõestust tal oma väite kohta esitada pole. Hüpotees, et Jüri võib olla talu järjepidevuse hoidja juba 16. sajandist peale, pärineb kunagiselt koduloouurijalt Jakob Kannikult. “Kannik ütles, et meie taluga on selline harukordne juhus, et seda on antud juba 16 põlve edasi kogu aeg ainult isalt pojale,” rääkis Jüri Väin. “Ta ütles mulle, et sa oled 16. põlve peremees ja et see on väga ainulaadne.”