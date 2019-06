JUHTKIRI: Mis on kodu, kus on kodu, kus on kodukoht?

Oleme harjunud mõtlema, et kodu on maja – eramu või korter. Neli seina ja katus. Rohkemate või vähemate mugavustega. Mõnele loob tõelise omakodutunde see, kui kinnisvara on päriselt tema oma, teine leiab, et vahet pole, on see temale kuuluv või üüripind – kodu on kodu.