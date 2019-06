Kui tallide juures antakse vitsu...

Lontruseid leiab ikka

Tõsi, on ka hoopis teistsuguseid ametnikke, neid, kes omal algatusel kodanikule head ja praktilist nõu annavad, selliseid, kes oma tööd tões ja vaimus teevad. Minul on viimasel ajal vedanud. Esiteks sellepärast, et mul ei ole ametnikega tavaliselt mingeid asju ajada ja kui olen mõne lähedase või sõbra asjaajamises kaasa löönud, siis olen kohanud just abivalmis ja asjalikke ametnikke. Miks ma siis virisen?! Aga sellepärast, et olles siin Saarte Hääle lehekülgedel viimastel aastatel sagedasti sõna võtnud, olen saanud nii tuttavailt kui ka võõramatelt ja päris võõrastelt kuulda palju lugusid, kus tahaks appi hakata, tehes asjaosalistele selgeks, et meie, kodanikud, lihtinimesed, ei ole ametnike omad, vaid ametnikud on meie “omad”.

Head ettevaatlikud kodanikud, ametniku kohus on kodaniku asja ajada. Kui ta teeb seda naerukil sui, siis on ta arukas ja väärib kiitust (kiitke, kui on põhjust!). Kui ta oma tööd korralikult ei tee, siis tuleb teda utsitada. Tema mugavust ja ükskõiksust ei tohi toita. Suurte riiklike struktuuride kõrgepalgalised juhid aga – olge kindlad, et teie mitmesajapealistes seltskondades on korralike inimeste varjus ka igasuguseid lontrusi. Otsige neid, nagu ütles vend Johannes kultusfilmis, “maa alt ja maa pealt, sõprade ja vaenlaste hulgast!”. Ja andke neile võimalus meelt parandada. Kui see ei õnnestu, siis leidke usinamaid ja toredamaid asemele!