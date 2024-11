Juhtkiri AI? Ai-ai-ai!

Eelnev tekst on AI enda koostatud n-ö enesekuvand. Pole paha. Aga selge on, et tohutu potentsiaali küljes ripub ka ohtralt küsimärke. Näiteks kasutajate endi vastutus ja moraal. Sest ilma oskusliku juhendamiseta on avalikult kättesaadavad kunstajud siiski veel üpris piiratud. Õnneks. Aga kui kauaks?