Must reede on peagi käes Kuidas veenduda, et sa e-poodides osteldes petta ei saaks?

Jõulud pole enam kaugel ja paljude jaoks on novembri keskpaik juba aeg, mil hakatakse jõulukinke ostma. Kuu lõpus toimub ka ülemaailmne ostupüha must reede, mil paljud veebikaupmehed suuri allahindlusi teevad.

Kuigi jõulueelne periood annab võimaluse suurteks soodustusteks, peab sel ajal eriliselt tähelepanelik olema erinevate pettuste suhtes, mis tarbijaid e-poodides varitseda võivad. Eriti kehtib see välismaiste kaupluste suhtes, kus risk rahast lihtsalt ilma jääda on Eesti veebipoodidega võrreldes oluliselt suurem.

Loe, mida teised ütlevad

Igale internetiostule peab eelnema vähemalt baastasemel taustatöö. Kõige hõlpsam on veebipoe nime guugeldada ja vaadata, mida ütlevad teised kliendid. Kui sealt tuleb välja läbiv joon, et tarbijad pole soovitud tooteid kätte saanud või on muud moodi petta saanud, siis on selge, et ostlemiseks tasuks valida mõni muu kauplus.

Arvustusi võib lisaks Google’ile leida ka teistelt platvormidelt, näiteks Trustpilotist või Redditist.

Ohumärk on seegi, kui veebipoe kohta pole üldse arvustusi kirjutatud. Tundmatute e-poodide asemel tasub võimalusel alati eelistada kauplusi, mis on juba pikalt turul tegutsenud ja mille osas on tarbijatel kogemus juba olemas.

Lisaks arvustustele on soovitav uurida, kas e-poel on olemas juriidiline aadress, firma nimi ja toimiv klienditeenindusnumber, et probleemide korral oleks hiljem võimalik kuskile pöörduda.