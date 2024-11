JOHANNA NÕUKAS Kahlamispükstes kalastama – vestita või vestiga?

Paraku võib kahlamispükstes kalastamine lõppeda ka traagiliselt. Kahjuks on Saaremaalgi kahlamispükstega kalastajaid uppunud ja on palju ka neid, kes on ohtlikust olukorrast napilt eluga pääsenud.

Selleks, et lähemalt uurida, miks need püksid siis ohtlikud on ning kuidas uppunute arvu vähendada ja inimeste teadlikkust tõsta, kirjutasin sisekaitseakadeemia päästekolledžis oma lõputöö teemal "Kahlamispükstega madalas vees kalastamisel kaasnevad ohud ja võimalikud ennetusmeetmed".

Läbiviidud uuringust selgus, et ohtlik olukord kahlamispükstes kalastamisel tekib, kui vesi tungib pükstesse, misjärel kahlamispükstes olev õhk kalastaja jalad veepinnale tõstab ning ülakeha vee alla vajumisel võibki inimene uppuda. Ohtu sattumine võib alguse saada nt libeda põhja või kivi tõttu libastumisest või liiga sügavasse vette minemisest.

Tuginedes sellise ohtliku olukorra läbielanud kalastajatega tehtud intervjuudele ja Leisi kooli ujulas läbiviidud praktilistele katsetele, selgus, et kõige efektiivsem ja perspektiivikam vahend uppumise ärahoidmiseks on ujuvvest (sportvest).

See on mugav ja kasutajasõbralik, ent samas väga tõhus ujuvvahend. Ujuvvest suurendab vette kukkumisel ülakeha ujuvust ega lase sellel vee alla vajuda ning aitab seega ohtlikust olukorrast lihtsasti välja tulla.