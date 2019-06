Ametikool lõpetab tasulise autokooliteenuse pakkumise

“Arvestades õppijate hulka, ei ole kommertsalustel autokooliteenuse pakkumine enam majanduslikult tasuv. Me ei saa sellele muude tegevuste arvelt peale maksta,” ütles ametikooli direktor Neeme Rand. “Saaremaal on mitu tublit autokooli ja teenus kättesaadav, seega ei ole põhjendatud, et riigikool peaks iga hinna eest teenusega turul olema,” vahendas kooli pressiesindaja Ranna sõnu.

Ametikoolil on kaks töölepinguga sõiduõpetajat, kes on otsusest teadlikud. “See, kas meil on neile muud tööd pakkuda, selgub lähinädalatel,” rääkis Rand. Kaks teooriaõpetajat on liiklusteadmisi jaganud põhitöö kõrvalt.

Kõik pooleliolevad autokooli kursused lõpevad 31. juuliks. Õppetasu maksnud autokooli kliendid, kellel on viimase viie aasta jooksul kursus pooleli jäänud, saavad oma dokumendid kätte. Viimase kümne aasta jooksul on B-kategooria kursuse lõpetanud 1007 õpilast. Muude kategooriate kursustel ja lõppastme koolitustel on kokku olnud 1002 lõpetajat.

Ametikool valmistab ette veoautojuhi ja bussijuhi tasemeõppe alustamist alates sügisest.