Ettepanek: Saaremaal alkokraanid öösel kella kolmest kinni

“Kuressaare kesklinna turvalisusega seonduv on probleemina püsinud juba vähemalt kümme aastat,” tõdevad otsuse eelnõu autorid, politseinik ja vallavolinik Meelis Juhandi ja valimisliidu Saarlane juhatuse liige Virge Pihel eelnõu seletuskirjas.

Kohapealseks tarbimiseks mõeldud alkoholi jaemüügi piiranguga keelataks alkoholi müük alates kella 3-st öösel kella 6-ni hommikul, puhkepäevadele eelneval ööl aga kella 3-st öösel 7-ni hommikul. Niisugune ajavahemik on valitud seetõttu, et kõige rohkem korrarikkumisi leiab aset just pärast kella kolme öösel. Eelnõu seletuskirjas väljatoodud statistika näitab, et mullu oli kõige rohkem korrarikkumistega seotud väljakutseid Kodulinna lokaaliga seotud aadressil – viiekümnest koguni kakskümmend.

Järgneb Club Royal kaheksa väljakutsega, kolmandale kohale jäävad Vaekoda ja Uim seitsme väljakutsega. Samuti on kasvanud väljakutsete koguarv – 2017. aastal oli see 43.

“Politseil läheb auru sellele baaride piirkonnale palju,” ütles vallavolikogu liige, politsei piirkonnavanemana töötav Meelis Juhandi Saarte Häälele. “Samas on iga lõbustusasutus ise avaliku korra eest vastutav.”

Seadus võimaldab

“Kesklinna turvalisuse ja alkoholi jaemüügile piirangute seadmise teema oli aktuaalne juba kümme aastat tagasi, kui Kuressaare linnavalitsuses töötasin,” meenutas praegu vallavolikogu rahanduskomisjoni kuuluv Virge Pihel. “Paraku toona head lahendust ei leitud. Osa meelelahutusasutuste pidajaid oleks piirangutega isegi nõus olnud, osa polnud aga vabatahtlikult nõus uksi varem kinni panema.”

Piheli sõnul oli toona ka seadus selline, et teatud piirkondades polnud võimalik alkoholi jaemüüki teatud kellaajast keelata.

Juhandi sõnul tundus nüüd aga aeg uueks katseks küps – alkoholiseaduse mullu 1. juunil jõustunud muudatus annab õiguse kohapeal tarbimiseks mõeldud alkoholi jaemüüki öötundidel piirata.

“Baaripidajate vastuseisu ma täheldanud ei ole, pigem leitakse, et piirangud peavad olema ühtsetel alustel ja kehtima kõigile,” rääkis Juhandi. Ta lisas, et piirangute kehtestamist on arutatud ka valla arengukava meeskonna ja siseturvalisuse nõukoguga.

Eelnõu koostajate hinnangul on alkoholimüügi piirang tarvis kehtestada kogu valla territooriumil, kuna muidu rajataks lõbustusasutused piirangualast väljapoole ning probleem ei vähene, vaid kolib lihtsalt eemale.

Piirangu jõustumistähtajaks on valitud tuleva aasta algus ehk 1. jaanuar 2020, et anda meelelahutusettevõtjatele võimalus oma tegevus mõistliku aja jooksul ümber korraldada ning mitte sundida neid rikkuma võimalikke suveperioodiks sõlmitud kokkuleppeid esinejatega.

Turvalisus on tähtis

“Kes soovib meelt lahutada, ei pea ju kõrtsi minema kell üks öösel, juba “samm sees”. Kas see oleks siis halb, kui peod algaksid kell kümme õhtul ja lõpeksid kell kolm?” küsis Pihel. “Samas on mulle meediast silma jäänud, et ka esinejad ei soovi alles kell kaks lavalaudadele astuda, vaid alustada ja lõpetada varem.”

Juhandi ja Piheli kinnitusel pole alkoholimüügi piiranguid käsitleva eelnõu vastuvõtmisel vaja täiendavalt muuta ega kehtetuks tunnistada ühtegi õigusakti. Samuti ei kaasne õigusakti vastuvõtmisega kulusid.

“Saaremaa turvalisus on vallavalitsuse jaoks alati väga tähtis,” kinnitas abivallavanem Marili Niits. “Oluline on, et piirangud oleksid mõistlikud ja hästi põhjendatud, et need ei hakkaks vastupidiselt mõjuma. Mis puutub valimisliidu Saarlane eelnõusse, siis see on suunatud volikogu eestseisusele.”

Eelnõu on volikogus kavas menetleda kahel lugemisel.

Kuressaare peatänava ääres tegutseva populaarse pidutsemiskoha Kodulinna lokaal üks omanikke Alar Tammsalu kavandatavat alkoholimüügi piirangute eelnõu kommenteerida ei soovinud.