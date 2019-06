Saaremaa vald võtab taksojuhtidelt Torni tänava peatuse

Kõnealust peatust kasutava Kuressaare taksojuhtide ühingu K-Takso juhatuse liikme Rando Kaubi hinnangul on see vallajuhtide poolt täiesti läbimõtlematu samm. “Meil on siin 15 taksot, ma ei tea, kuhu kohta me need panema peame nüüd?” laiutas Kaubi käsi.

Teises, Tallinna tänaval asuvas kesklinna taksopeatuses on Kuressaare Taksol samuti mõned kohad, kuid sellest kaugeltki ei piisa. “Siin polegi kusagile neid autosid enam panna,” nentis Kaubi.

Pargiks purskkaevu äärde?

Mingit alternatiivi vald taksojuhtide esindaja sõnul välja pakkunud ei ole. “Tuli lihtsalt kiri, et lepingud on lõpetatud ja kõik,” tähendas ta. Peatus on taksojuhtidele n-ö suletud pärast jaanipäeva, Kaubi mäletamist mööda vist kohe 25. juunist.

Kus taksojuhid pärast seda peatuda saavad, ta arvata ei osanud. “Ju siis peab parkima kesklinnas nende uute uhkete kivide peal või siis purskkaevu äärde, kui mujal enam ei saa,” arutles Rando Kaubi.

Tema sõnul teadvat üks taksojuhtidest, et Soomes näiteks on peatuste küsimus väga hästi lahendatud. “Seal on kesklinnas nii, et on näiteks kolm kohta, kuhu õhtul kella 24 ajal võivad taksod peale tulla – öö läbi toimib koht taksopeatusena ja hommikuks on peatuse silt kadunud ning pole ühtegi taksot enam,” kirjeldas Kaubi. “Miks Kuressaares ei võiks sarnast lahendust kasutada?”

Kaubi sõnul taksojuhid veel mõtlevad, kas peaks ise vallavalitsusele näiteks sellise variandi välja pakkuma. “Sest kuhu need taksod panna, mina küll ei tea,” lausus Kaubi.

Vallavalitsuse otsust taksopeatus kaotada ei mõista ka Rein Talistu. Taksojuhi sõnul on Torni tänava peatus üks põhikohti, kust kliendid on peale tulnud. “Polegi enam kuhugi minna peatuma, see ongi see kõige tobedam asja juures,” nentis Talistu.

Isegi kui vald peaks otsustama peatuse pärast tänava remonditöid taastada, on turistid, kes suvel taksojuhtide põhilised kliendid on, selleks ajaks juba läinud.

Vallavaraspetsialist Margo Sooäär ning majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk selgitasid, et peatus kaob mainitud kohast tänava rekonstrueerimistööde ajaks. Põhjus on lihtne – see jääks teetöödele ette. Tööd algavad Torni tänaval muusikakooli nurgast kuni Tallinna tänavani vahetult pärast jaanipäeva ja lõpevad septembri keskel. Ehk teisisõnu, peatust senises kohas Torni tänaval ei eksisteeri vähemalt kaks-kolm kuud.

Nii otsustati ja nii on

Vallaametnike sõnul saab praegu öelda, et kõnealuse taksopeatuse asemele vahepeal teist ei tule, sest tasulist taksopeatust otsustati sealsetel parkimiskohtadel 2017. aastal lubada ajutiselt kuni rekonstrueerimistöödeni.

Mis saab taksojuhtidest, kes seal seni on peatunud, Tuisk ja Sooäär öelda ei osanud, märkides, et ilmselt peatuvad nad edaspidi mõnes üldkasutatavas taksopeatuses.

Uuele konkursile on peagi minemas ka Lossi tänava taksopeatus. Vallaametnikud selgitasid, et plaanide kohaselt läheb peatus enampakkumisele, sest nii otsustati samuti 2017. aastal seoses toona eesseisvate rekonstrueerimistöödega.