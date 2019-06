Valimisliit Saarlane soovib vangerdusi nõukogudes

Kuressaare haigla nõukogus palub Saarlane vallavalitsusel asendada Gert Üprus-Sõnajalg Virge Piheliga ja Kuressaare Soojuse nõukogus Ludvik Mõtlep Anti Toplaanega.

Valimisliidu Saarlane esimees Vello Runthal ütles, et mingeid väga tõsiseid põhjusi nõukogu liikmete väljavahetamise taga ei ole, kuid valimisliidu koosolek pidas vangerdusi siiski vajalikuks.

Haigla nõukogus Saarlast esindanud valimisliidu endine juht Gert Üprus-Sõnajalg astus vahepeal Keskerakonda. Kuna haigla on oluline asutus, kus saab tööd üle 300 inimese ja liigub suur raha, siis on Runthali sõnul oluline, et nõukogu toimiks ja igapäevane info liiguks operatiivselt.

“Virge Pihelisse on meil usku, ta on valimisliidus aktiivne tegelane ja tal on tahet Saaremaad edasi viia,” märkis Runthal.

Ludvik Mõtlepa nõukogust tagasikutsumise põhjusena tõi Runthal asjaolu, et vallavolikogu liikmest Mõtlepast on vahepeal saanud valla palgal olev ehitusspetsialist. “Ludvik on ametnik, kes töötab iga päev vallamajas ja ta ei ole sõltumatu,” ütles Runthal, kelle sõnul ei tohiks ametnikud idee poolest valla allasutuste nõukogudes olla.

Vaimulik Anti Toplaan sobib soojatootmisettevõtte nõukokku aga igati, kuna on Kuressaare linnakodaniku komisjoni esimehena ja vaimulikuna elu ja oluga väga hästi kursis. Et Kuressaare Soojus hakkab haldama kogu Saaremaa tänavavalgustust, muudab see ettevõte olulisemaks kogu valla rahvale.