Eesti töökaim mees kukkus päikselõõsas kokku

Enne kokkuvarisemist põllumees enda kinnitusel mingit halba enesetunnet ei kogenud. Tagantjärele hinnates leidis Raimond, et viimase põntsu pani noorte klassis kolmanda koha võitnud Prantsuse punasekirju Melli, kelle kantseldamine mehelt üleliia energiat võttis ja higi sorinal jooksma pani. “See lehm kurnas mind ära, ta oli kuidagi kangust täis, prantslased on kanged.”

Ellik möönis, et viimastel päevadel on tal mitmed kohustused kokku langenud, sest lisaks tavapärastele toimetustele laudas tuli vastu võtta poegimisi ja treenida loomi vissivõistluseks. Piimatootja sõnul oli ta mitu ööd järjest magamata. “Pingutus on olnud kõva,” tunnistas Ellik.