Töötukassa naispere laulis ruumid avatuks

Viimane oli üllatusest sedavõrd rabatud, et plaanimata esialgu pidulikul sündmusel sõna võtta ja hoides end saali tagumisse nurka, astus ta nüüd pärast laulu lõppu ikkagi kõigi ette.

Maja omanikuna rõõmustas Maidu Lempu töötukassa kui konstruktiivse kliendi üle. “Meie töötukassaga hakkasime semmima juba kaks aastat tagasi,” meenutas ta. “Siis oli meil nagu pruudil-peiul ikka – korra nagu oli midagi ja korra polnud, kuid siis lõpuks leiti, et mõistlik on asjaga ikkagi edasi minna ja sõlmiti leping ära.” Selle otsuse üle on Lempul nüüd aga siiralt hea meel.