MAIRE METSÄÄR: Vara tööle, hilja voodi…

Kui kuulen-loen talude päriseks ostmisest, mõtlen, et eks oma talumaa pärast hoiti kopikhaaval kokku. Söödi tuhlist silgusoolveega, käidi takustes pükstes. Järglastele anti pisut haridust, sest maast tuli õige harimisega head saaki saada.

Ei saanud vene ohvitser üksi töökat saare peret kulakuks kuulutada, ikka meie omade seast pidid kadetsejad allkirja andma. Et kurnab töörahvast – Siberisse saata!”

Need Tilga tüdrukud olid juba pisut preilide moodi. Ma nende nimesid ei teagi, aga mul oli juhus näha Tilga preilide kleite.

Oli 1941. aasta suvi, aeg pärast esimest küüditamist. Meie kõige lähemate naabrite teismeline tüdruk Aino kutsus mind, viieaastast põnni, oma ühte tuppa, et vaadaku laps ka, kui palju ilusaid kleite neil on. Kleidid rippusid igaüks eraldi riidepuul. Aino oli uhke oma varanduse üle, minu peake juurdles, et kust äkki nii palju kleite. Ilusad ja isegi siidist. Mina ulatusin ainult kleidi alumise ääreni. Tundsin esimest korda neist tulevat lõhnaõli lõhna.

Saabus sügis, lennukid olid Triigis Vene sõjaväelaevad puruks pommitanud. Inimesed rääkisid, et nüüd on Saksa aeg. Läksin naabritele – lasku Aino mind kleitide tuppa, tahan kena lõhna nuusutada. Aino teatas, et kleidid viidi ära. Palju hiljem sain suurte inimeste suust kuulda: Tilga tüdrukud tagasi. Aino isa viinud nende riided ka neile kätte. Läks kolm aastat, siis jälle uudis: Tilga tüdrukud saanud kenasti laeval Rootsi mindud. Seal nad olid, seal nad surid, mets ja maa jäid kolhoosile. Need talutütred ei jäänud ootama, kuni neid kulakuteks sõimama oleks hakatud.

Kulak on eesti keelde panduna rusikas. Pärast enamlaste võimule tulekut oli Vene linnades suur nälg. Tohutud töölismassid nälgisid, mustmullavööndi talumehed aga peitsid oma vilja. Viljavarujad siis mõtlesidki välja sõna “kulak”. Eks talumehel olidki oma vara kaitseks ainult rusikad abiks võtta.

Rikkad Angla mehed?

1940-ndal saadeti nõukogude võimu kaitsvad ohvitserid Eestisse, siia toodi ka sõna “kulak”. Angla mäel nägid linnamehed Peipsi tagant esimest korda tuulikuid ja arvasid: oi, boože, küll on rikkad need Angla mehed! No puhta kulakud! Nendel oma veskid ja puha!

Tuulik oli tööriist siis, kui paras tuul oli. Liiga suure tormiga “tuulingad joosma ei pandud – lõhub tiivad ära”. Kui siis tuul oli soodne, pidi keegi meeshing ikka veskit joosutama. Kuidas tuulik teradest jahu tegi, nägin mina ainult ühe korra. Ei olnud see külamehele tore töö. Tuulik ise ei pidanud sooja, raskeid vilja- ja jahukotte tuli tõsta. Ja paraja tuule korral oli mees terve öö veskis tööl – kellele jahvatas, sellelt sai matti võtta.

Et kulaku nimi ka saarlastele kaela sadas, selle eest hoolitses nõukavõim. Vene rahvas oli siis, 1940-ndaks aastaks, juba harjunud usuga – rikkaks saada ei tohi, see on paha. Ei saanud vene ohvitser üksi töökat saare peret kulakuks kuulutada, ikka meie omade seast pidid kadetsejad allkirja andma. Et kurnab töörahvast – Siberisse saata!

Miks tagasitulnud saarlasi palju mandrile jäi? Praegu Saaremaa tühi ja paljas, alles oli sellest jutt lehes. Need, kes mandrile pidid jääma, olid suuremate talumajade omanikud. Nende majades elasid tolle võimu soosikud. Poeti jutu taha, et piiritsoon ja Saaremaa ei taha sellist elementi.

Ei oleks minu emagi saanud siinsesse surnuaeda, kui meile poleks appi tulnud Leisi kunagine kooliõpetaja Miina Seppel. Käisime temaga pärast Siberist tagasitulekut Tallinnas Laial tänaval, seal oli KGB pesa. Õpetaja Seppel seletas, et me emaga saame elada minu õe Üksti majas, me ei taha oma kodu tagasi. Nii saime Saaremaale.

Palju Pammast küüditatuid jäi väina taha. Oleks vajalik, et praegused ajalooõpetajad uuriksid seda teemat ja õpilased saaksid teada, mis kurja kaitsetute talunaistega tehti.