Pikne süütas korterelamu katuse

Päästekeskuse pressiesindaja Maris Moorits ütles, et Kuressaares Ida tn 74 maja katuse põlengu said päästjad õnneks kontrolli alla viie minutiga. Samal ajal läksid päästjad kustutama ka Kapra küla põlengut ja said teate ka samas naabruses Jõe külas süttinud bussipeatuse kohta.