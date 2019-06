VASTUKAJA: Uus liikluskorraldus teeb kesklinna turvalisemaks

Põhimõtted, millest lähtuvalt on lahendatud Kuressaare kesklinna uus liikluskorraldus, toetavad meie hinnangul linnasüdame atraktiivsust. Autode liikumiskiiruse vähendamine muudab linnasüdame turvalisemaks keskkonnaks jalakäijatele ja ratturitele, kes on olulised linnasüdame kasutajad kas seal siis lihtsalt aega veetes või külastades seal asuvaid kauplusi ja söögikohti. Jalakäijate mõju kohalikule ettevõtlusele on palju uuritud ning nende vahel on leitud selge positiivne korrelatsioon – jalakäijad astuvad poodi või kohvikusse sisse palju suurema tõenäosusega, kui vaid mööda kihutav autojuht.