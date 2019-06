Ettevõtjad küsivad lisalende igale tööpäevale

Suviste regulaarsete lisalendude selget vajadust näitab Puusti sõnul juba 2019. aasta maikuu statistika, millest nähtub, et 100 toimunud reisist oli välja müüdud 39 reisi ehk 39% ja lennuk oli sisuliselt täis 62 reisil ehk 62 protsendil reisidest. Lisaks on teada, et 2018. aasta juuli täitumus oli üle 90%. “Seega on valdaval osal suveperioodist nõudlus suurem kui võimalused,” kinnitas Puust.

SEL-i juhatuse esimees toonitas, et transpordiühendused on saarte elanike ja ettevõtjate jaoks eluliselt olulised ning seetõttu ootavad Saaremaa ettevõtjad, et maakonna lennuliiklust puudutavate otsuste puhul, nagu seda on uue hanke läbiviimine, arvestatakse jätkuvalt kohaliku arvamusega. “Saaremaa ettevõtjad paluvad uue lennuhanke, milles on arvestatud SEL sisendeid lennuki suuruse, graafiku tihenduse ja rahvusvahelise broneerimissüsteemi olemasolu kohta, kuulutada välja esimesel võimalusel,” rõhutas Margus Puust pöördumise lõpetuseks.