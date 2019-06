Nasva rahvamajast "Nasva klubi" on saamas rahvamaja "Nasva klubi"

Nasva klubina tuntud rahvamaja sai üle valla toimunud kultuuritemplite nimede ühtlustamise käigus nimeks Nasva rahvamaja "Nasva klubi". Et oleks ära märgitud nii nimetus rahvamaja kui ka rahvasuus tuntud nimi.

Vallavolinik Andres Tinno tegi seepeale ettepaneku, et nimi võiks olla lihtsalt rahvamaja "Nasva klubi".

Piirkondliku arengu ja külaelukomisjon ei toetanud muudatusettepanekut, kuid vallavalitsus siiski toetas. Selgituses märgitakse, et "Nasva inimesed peavad Nasva klubi "Nasva klubiks" ja nii on teda ka aastakümneid rahva suus kutsutud. Asukohta Nasva 2 korda järjest nimetada on pentsik".