Keskväljaku purskkaevu on vallutanud möllavad lapsed

Purskkaevu avamisel mõni nädal tagasi käisid lapsed esialgu vaid näpuotsaga sillutisest värviliste tulede saatel purskuvaid veejugasid katsumas. Kuumalaine saabudes on lastearmee purskkaevus pea terve päeva ja keskplatsist on saamas ranna aseaine.

Kaasa võetakse juba isegi rannalinad, mis laotatakse betoonile ja mille peal on purskkaevus lustimise vaheajal hea puhata. Mõned lapsevanemad on läinud ka seda teed, et veega vallatlema kippuval lapsel kooritakse seljast kõik riided ja võsuke kalpsab veenirede vahel palja tagumikuga.

See omakorda on kutsunud esile mõnede linnakodanike pahameele. Näiteks ilmus sotsiaalmeediasse ka üks sellekohane postitus, mille avaldaja kohe maatasa tehti ja kes selle seejärel eemaldas.

Veejugade vahel trallitavate lastega on veidi kimpus ka keskplatsi kohvikupidajad, kellele külastajad on laste kisa kohta vastavasisulisi märkusi teinud.

Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk toonitas, et hetkel on purskkaev veel ehitaja oma ja vald hakkab haldama seda alles pärast rajatise üleandmist. Vees möllamise kohta arvas ta, et eks praegu ole lastel esimene vaimustus, mis ajapikku väheneb.

“Elu näitab, kas seda on vaja seal piirama hakata, kohe keelama küll ei tahaks hakata,” ütles ta ja lisas, et on saanud purskkaevus toimuva kohta nii negatiivset kui ka positiivset tagasisidet.

“Pigem on see kesklinna positiivsust juurde toonud ja inimesed tunnevad sellest purskkaevust seal siirast rõõmu,” nentis ta, et toredam pool kipub peale jääma. Koos käibemaksuga 150 000 eurot maksnud purskkaev peaks Tuisu sõnul olema ehitatud nii, et rattasõit ja seal peal jooksmine seda ei lõhu. Purskkaevu hooldamise osas tehakse Kuressaare Linnamajandusele vastav koolitus ja sellega saadakse edaspidi ise hakkama.