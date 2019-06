NII HEAS KUI HALVAS: Väino ja Vaike Pendis ootavad põnevusega elu järgmist vaatust

Vaikel ja Väinol on kolm last, seitse lapselast ja üheksa lapselapselast.

Alustas ta okste laasijana, siis oli paar aastat langetaja ja hiljem kuni lõpuni traktori peal. "Meil oli lausa Pendiste brigaad, kogu aeg autahvlil, neli Pendist oli," meenutab ta. Ent vaatamata tublidele töötulemustele vajutas see, et Väino isa oli vangis olnud, neile oma pitseri. "Ühekorra eraldati mulle Kuuba tuusik, aga siis öeldi, et vaadake, kes ta isa on. Teine kord – see trükiti isegi lehes ära – anti mulle Punalipu orden, aga viimasel hetkel läks see teisele mehele," meenutab Väino.