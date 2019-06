NII HEAS KUI HALVAS: Eldur ja Maimu Kirsil on erimeelsusi vist liiga vähe olnud

Maimul ja Elduril on poeg, kellel omakorda kaks last – poeg ja tütar. "Pojatütar käib ülikoolis ja pojapoeg lõpetas kaheksanda klassi. Oli ju nii?" küsib Eldur Maimult igaks juhuks üle, et täpne olla. Kuigi poeg töötab igapäevaselt linnas, on vanemad talle üle andnud ka talupidamise Ilplas, kus kasvatatakse lihaveiseid.

Loomapidamisega tegelesid nad töö kõrvalt läbi nõukogude aja, kuid Eesti taasiseseisvumise järel, kui maid tagastati, hakkasid nad talupidajateks. Eldur ja Maimu osalevad talutöödes jõudumööda siiamaani. "Kui palju me nüüd teha jõuame, aga me oleme vähemalt kohapeal olemas," võtab Maimu hetkeolukorra kokku.

Kokkuvõtvalt tõdeb kuldpulmapaar, et viiskümmend aastat on läinud uskumatult kiiresti. "Pole aru saanudki, et viiskümmend aastat juba. Erimeelsusi on vist liiga vähe olnud," muigab Eldur. Suurt aastapäeva tähistamist neil plaanis pole, sest tollaseid pulmalisi on vähe järele jäänud. "Kõigepealt läheme linna ja kuulame, mis sõnu Toplaan meile kirikus peale loeb," viitab Eldur Kuressaares toimuvale väärikatele pulmapaaridele mõeldud pidulikule üritusele.