Rannakalandus − mida õppida Islandilt?

Paljudes riikides on sisserändega probleeme. Kauge mereline asend ja karm kliima ei ole takistanud teistel rahvustel Islandile tulemast. Vastupidi, selles riigis on välja töötatud abipaketid nõrgematele ning vaesemaid rahvaid aidatakse meelsasti. Sisserännet oma riiki võimaldatakse igati. Seda oli näha ka tänavapildis. Teise nahavärviga inimesed olid ainult soojemalt riides.

Ja juttu jätkub kauemaks

Eestis on varsti 30 aastat tehtud komisjone, läbi viidud seminare erinevates riikides. Tööd on saanud kümned ja kümned teadlased ning teist niipalju isehakanuid. Kui lugeda artikleid 1980. aastate lõpust, kui Saaremaal käisid esinemas hüljesteuurijad, tundub see täna koomiline. Mitte üksi ei tundu, vaid ka on koomiline. Kui palju veel sooja õhku suust välja aetakse, enne kui kala otsa saab, on ennustada raske. Võrreldes rannakalurite väljapüüke, ei ole kutselise rannapüügi tulevik helge. Ülemvõim on hüljestel. Nagu ütles nüüd juba mullas puhkav Saaremaa oma suurärimees: “Kui tahate midagi peesse keerata, siis tehke komisjon.” Tark mees oli.