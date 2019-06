Vallaelanike mure: kuhu panna pakendid?

Kristiina Krikun FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Kristiina Krikun Kuressaarest: Mina olen praegu rahul. Elan Kuressaares, korteris. Meil on oma korteritele eraldi konteinerid, võõrad ei tohiks sinna ligi pääseda. Tühjendamas käiakse piisavalt sageli, mina ei ole küll täheldanud, et konteinerid üle ajaks.

Rein Tiitma FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Rein Tiitma Kuressaarest: Sellega, mis puudutab linna pakendikonteinereid, ei ole ma absoluutselt rahul. Kui tahad näiteks pappi ja paberit ära viia – kui sul ikka autot ei ole, pead kellegi tellima, kes need ära viib. Ka utiiltaarat pole enam panna kuhugi ja kui ongi, ajavad konteinerid üle ääre ja konteineri kõrvale on pandud klaastaarat täis kotid. Õnneks pole ma pidanud seni oma prügi jäätmejaama viima, vaid olen saanud selle kuhugi ära sokutada. Kuna sõidan autoga, on mul võimalus linna peal tiirutada ja asjad õigetesse konteineritesse viia. Paljudel aga autot pole.

Mis puutub kodust prügi äraviimisesse, ei saa ma midagi halba öelda. Elan eramajas ja konteinerit tühjendatakse korrektselt. Sellega pole mingit probleemi.

On pakutud ka sellist varianti, et paneksime oma pakendid kilekotti, mille auto siis värava tagant minema viib. Need, kes selle asja välja mõtlesid, peaksid ise tulema hommikul kella viie paiku nende väravate taha koristama seda, mis lindude järelt sinna maha on jäänud. Linnud lõhuvad ju need kotid ära! Sellepärast me ei taha sellise asjaga jännata.

Vambola Reimal FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Vambola Reimal Orissaare osavallast Haapsu külast: Mina elan maal ja minul prügikorralduse koha pealt nurinat ei ole. Meil külas on konteinerid väljas kirjadega, mis sinna panna tohib. Vähemalt praegu on see nii. Vahel juhtub, et konteineri kõrvale on ka üht-teist toodud, aga seda ei juhtu sageli. Meil väike küla ka, rahvast vähe.

Maal on lihtne – biolagunev kraam läheb komposti, ajalehed ja osa pappi pliidi alla – need on ju hea hakatus.

Evi Joost. FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Evi Joost Kuressaarest: Mina ei ole selle prügikorraldusega üldse rahul. Kui see prügisorteerimise kohustus pandi, olen kogu aeg hoolega sorteerinud, aga nüüd tuleb vist end uuesti ümber harjutada. Elan korteris ja meil Smuulis on praegu alles ainult konteinerid biojäätmete, vanade ajalehtede ja üldprügi jaoks. Teised konteinerid viidi ära. Ei saa kuhugi enam plastikut ega kilet visata, pudeleid pole ka enam kuhugi panna. Kust ma, vanainimene, otsin mööda linna seda kohta, kuhu neid visata? Ma isegi ei tea, kus need pakendi- ja klaasikonteinerid meie linnas üldse on. Varem olid Tooma kaupluse taga ja Kihelkonna maanteel Rimi juures, aga nüüd viidi sealt ka minema. Suvel elan maal ja olen sealt oma kasutatud kile- ja plastikpakendid ikka linna kaasa toonud ja pakendikonteinerisse visanud. Varem ma ikka sorteerisin hoolega, aga nüüd pean need kõik üldprügi hulka panema ja teengi seda. Mul ei ole ju autot ja niimoodi, prügikotid näpus, ma ju mööda linna jalutama ei lähe.

Kalle Saar FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl