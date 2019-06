Öine asendustaksopeatus tuleb lokaali ette

Taksojuhtide paraja pahameeletormi põhjustanud uudis on aga pannud vallavalitsuse vahepeal ümber mõtlema.

Et taksojuhtide olukorda veidigi leevendada, on vallavanem Madis Kallas allkirjastanud korralduse, mille kohaselt peaks kuni Torni tänava rekonstrueerimistööde lõpuni tegutsema ajutine taksopeatus Tallinna tn 11 ehk sisuliselt endisest peatusest ümber nurga, Kodulinna lokaali ees. Seal on varem Torni tn peatust kasutanud taksojuhtidel nüüd öötundidel, kella 22-st 6-ni kaks parkimiskohta.