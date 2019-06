JUHTKIRI: Tere! Häirekeskus kuuleb!

Häirekeskuse andmeil on Saare maakonnast hädaabinumbrile tulevate kõnede arv ülejäänud Eestiga võrreldes siiski üsna väike. Ju on saarlane harjunud pigem ise oma muresid lahendama. Samas on elu Saaremaal ilmselt ka turvalisem kui mõneski teises kohas – õnneks ei juhtu kuigi sageli, et on põhjust politsei või päästjad välja kutsuda.