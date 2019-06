MAAILM: Uus külm sõda Nord Stream 2 pärast

MEES, KES VÕITLEB LÕPUNI: USA diplomaatias on praegu üks tähtsamaid tegijaid Kent D. Logsdon (vasakul). Just tema juhib võitlust, mille eesmärk haakub ka Eesti valitsuse geopoliitiliste huvidega – takistada venelastel uue gaasijuhtme rajamist Läänemerre. Pildil on Logsdon koos Ameerika presidendi Donald Trumpiga.

FOTO: flickr.com