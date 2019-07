Valjala lasteaia rühm avatakse koolimajas

Juba kevadel selgus lasteaiarühmade komplekteerimise käigus, et Valjala piirkonnas on nõudlus lasteaiakohtadele suurem, kui teeninduspiirkonna lasteaial pakkuda on. Valjala lasteaias oli lõppenud õppeaastal kaks sobitusrühma, üks sõime- ja üks liitrühm. Lasteaias käis kokku 76 last, kellest 10 alustab sügisel kooliteed, kuid lasteaiakohta taotleb 21 last.