Saarlased asusid tootma loodust säästvaid KOPS-konitopse

KOPS-i eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust suitsukonide mahaviskamise tagajärgedest keskkonnale ning ennetada nende sattumist tänavatele, loodusesse ja merre. KOPS OÜ asutajad on Rasmus Raspel, Paap Uspenski ja Triin Alas. Viimane neist on ka ettevõtte tegevjuht. Sama seltskond on ühtlasi tuntud kui I Land Sound´i festivali korraldajad.

Triin Alas FOTO: Erakogu

Triin Alas rääkis, et 2017. aastal, kui esimene I Land Sound oli lõppenud, seisid korraldajad silmitsi probleemiga – kogu festivaliala katsid sigaretikonid. “Olles keskkonnasäästlikku mõttelaadi propageeriv festival, tundsime vastutust hakata probleemiga kohe tegelema,” tunnistas ta.

Pärast kõigi sigaretikonide üleskorjamist Illiku laiult mõistsid korraldajad oma tegemata tööd planeerimise etapis kõnealuse jäätmekäitluse mõistes. Lisaks oli konikorjeprotsess Alase sõnul tüütu füüsiline töö ja ebaotstarbekas tööjõukulu. “Olukorra tegi keerulisemaks asukoht, sest festivali peetakse laiul, kus tuul viib sigaretikonid merre lindude ja kalade söögilauale.”

Leiti lahendus

Eelkõige võtsid korraldajad KOPS-i ühe asutaja sõnul olukorda kui väärtuslikku kogemust. Tekkis küsimus, kuidas asja paremini organiseerida. Sotsiaalse vastutuse ja individuaalse käitumise valguses – mis on ühtlasi I Land Sound’i säästva jäätmekava põhiolemus – otsiti lahendust, mis ennetaks eos sigaretikoni mahaviskamise võimalust. Lahendusena nähti pakkuda suitsetajatele kaasaskantavat, taskusse mahtuvat, korduvkasutatavat ja ohutut konteinerit, mis mahutaks kuni ühe suitsupaki jagu sigaretikonisid. “Sündiski idee konitopsist KOPS,” ütles Alas.

Mullusel festivalil jagati külalistele, kunstnikele ja meeskonnaliikmetele katsetamise mõttes 2000 konitopsi. “Iga kasutaja tunnustas toote kasulikkust ja võttis idee rõõmuga vastu,” kinnitas Triin Alas. “Väike muudatus jäätmekäitluskavas tõi kaasa olukorra, kus inimesed märkasid, et nad võiksid ise kaasa aidata puhtuse hoidmisele festivalialal ja mitte jätta seda vaid korraldajate ülesandeks.”

Alas tõdes, et inimeste teadlik kaasamine keskkonnasõbraliku harjumuse tekkesse ja jätkusuutlikku printsiipi harrastavasse mõtteviisi sai südameasjaks ühele osale I Land Sound´i festivali korraldajatest. “Sellest tulenevalt kutsuti ellu KOPS-bränd, mille väärtust ja sõnumit jagatakse teiste festivalide ja institutsioonidega üle maailma targema jäätmekäitluse nimel,” sõnas ta.

Praeguseks on käima lükatud tootmine nii Saaremaal kui ka Tallinnas. Koostööpartneriks etikettide tootmisel on Ovision ja müügialuste-stendide valmistamisse on kaasatud HOOG ENGINEERING.

TRIIN ALAS: Mida rohkem inimestele ja ettevõtetele KOPS-ist räägime, seda rohkem huvi kasvab.”

KOPS-konitopsidena kasutatakse seejuures pudelitoorikuid, mis on tehtud PET-plastikust. “See on enimlevinud plastik, mida kasutatakse vee- ja karastusjookide pudelite tootmiseks, toiduainete jms pakendamiseks,” selgitas Triin Alas. PET-plastik on ümbertöödeldav, sellest tehakse fliisi, põrandakatteid, fiiberjuhtmeid, aiamööblit, prilliraame jms.

KOPS OÜ ei taha Alase sõnul toota n-ö täiesti uut toodet. “Paljudel juba olemasolevatel toodetel on kasutamiseks mitmeid võimalusi, nii ka pudelitoorikul,” selgitas ta. “Konitopsi on mugav kasutada, ta on niiskus- ja põrutuskindel – see ei murdu ega murene ning on kasutatav aastaid,” kõneles Alas. Samuti tagab kork, et top-sist ei lekiks lõhna ega tuhka.

Vastutustundlik käitumine

Võttes arvesse, et üks suitsetav inimene ostab ainult ühe konitopsi ja kasutab seda aastaid, siis ta Triin Alase sõnul mitte ei reosta loodust, vaid vastupidi – ühe plastikust topsiga annab ta suure panuse keskkonna suitsukonidest säästmisesse.

“Kui inimene ei soovi konitopsi enam kasutada, võib ta selle edasi kinkida, anda muul viisil taaskasutusse või suunata ümbertöötlemisse,” soovitas ta. “Sellise vastutustundliku käitumisega annab ta panuse, et suitsukoni ega plastik ei jõuaks loodusesse.”

Huvi konitopside vastu kasvab Alase sõnul igapäevaselt. “Teeme teavitustööd nii koni mõjust kui ka tutvustame toodet ennast. Mida rohkem me inimestele ja ettevõtetele KOPS-ist räägime, seda rohkem huvi kasvab,” tõdes ta.

Juunis käidi Võnke festivalil ja kohe on taas tulemas elamusfestival I Land Sound, mida võib lugeda KOPS-i sünnikohaks, kuid kus ollakse esmakordselt esindatud uue brändina.