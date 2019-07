JUHTKIRI: Parkimisanarhia

Miks peab oma sõiduki just linnasüdamesse parkima? Kas tõesti on meie inimesed füüsiliselt nii nõdrad ja viletsad, et ei suuda jalgsi viitkümmet meetritki jalutada? Vaevalt küll. Pigem seda lihtsalt ei viitsita, vaid leitakse, et autoga peaks saama sõita lausa oma sihtpunkti ukseni. Sellist suhtumist, muide, harjutavad täiskasvanud ka oma lastele juba maast madalast. Nii mõnigi papa või mamma sõidutaks oma võsukese lausa kooli või lasteaia treppi, kui vaid saaksid. Peaasi, et lapsuke endale kõndimisega liiga ei teeks.