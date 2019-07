ASJA LUGU: Õige peoriie tehakse ikka ise

Naima Mihkelson, keda saatuse keerdkäikude tõttu kasvatas vanatädi Mari, sündis, kasvas ja on kogu oma pika elu elanud Koksi külas ühes 1893. aastal püstipandud majakeses. Tegu ei ole suure taluga, vaid kunagise pisikese popsikohaga. Kodust eemal on Naima olnud kõigest kaheksa aastat – 1949. aasta 25. märtsist kuni 1957. aastani. See aeg möödus tal koos emaga sarnaselt paljudele teistele eestlastele Siberimaal.