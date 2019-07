Saaremaa kaitseliitlased asuvad liitlaste vaenlaste rolli

“Koos kaitseliitlastega Saaremaa ja Pärnu malevast harjutatakse liitlaste Saaremaal vastuvõtmist, et olla Eesti kaitsmiseks paremini valmis,” ütles mereväe teabeohvitser nooremleitnant Karl Alfred Baumeister Saarte Häälele.

“See on suur ja mahukas õppus, mis algas pihta juba Leedust ja on pärast Lätit jõudnud Eestisse,” rääkis Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi Kadi raadio saates “Keskpäev”. Havi lisas, et eile ja täna leiavad õppuse tegevused aset Salmistu rannas Harjumaal Kuusalu vallas. Saaremaal toimub õppus laupäeva varahommikust pühapäeva lõunani.