Ilusalongid on müügis

Triin Sepp on Tallinna tänaval asuvat Cherie ilustuudiot pidanud viis aastat. Mõned päevad tagasi ilmus salongi Facebooki lehele postitus, milles otsitakse stuudiole uut perenaist. Sepp müüb ilustuudio isiklikel põhjustel.

“Salong on täiesti töötav, ma olen viis aastat ennast siia südamega pühendanud, kuid see puhtfüüsiliselt võtab väga suure aja. See otsus kergelt ei tulnud.”

Sepa sõnul on huvilisi üllatavalt palju ning läbirääkimised uue omaniku leidmiseks juba käivad.

“Salonge on Kuressaares palju, aga meie oleme ainulaadsed, sest neid hoolitsusi ja masinaid, mis meil on, ei ole kellelgi teisel. Lisaks sellele oleme mitmete tuntud ilu-

brändide ainukesed edasimüüjad siin piirkonnas,” rääkis Sepp.

Valvi Libliku juhatatav ilusalong Ajapeatus on Kuressaares tegutsenud juba 15 aastat. Liblik selgitab ettevõtte müümist samuti ajanappusega.

“Mul on lisaks ka pesumaja ja pakun majutusteenust, nii et salong jääb teisejärguliseks. Tahan teha kvaliteetset tööd ja see eeldab, et pean olema kogu aeg siin kohal. Nõnda ma rabeleks end ilmselt lõhki.”

Libliku sõnul on temalgi ostuhuvilisi mitmeid, üks suisa Tallinnast. Salongi plussiks on veebibroneerimise võimalus, mida praegu vaid mõnes üksikus Saaremaa ilustuudios teha saab. Ettevõtja arvates ei ole Kuressaares tegelikult ilusalonge kui selliseid palju.

“Suurel hulgal on väikseid koduseid tegijaid, kelle tegevuse üle reeglina kontrolli pole. Kindlasti on neid, kes teevad kodus oma tööd väga ausalt, aga salongis on tingimused ikkagi paigas ja vastutus töö eest olemas,” rääkis Liblik.

Klientuuri üle Ajapeatuse ilusalong nuriseda ei saa. Valve Libliku sõnul on uutel turule tulijatel kindlasti väga raske, aga kui ilutegijal kannatust jagub, siis kliendibaas kahtlemata tekib. “Paljudel kannatust pole. Meie salongis on tubli massöör, kelle karjäär samuti üle kivide-kändude algas, aga ta on järjepidevalt oma asja teinud ja sellega ka kena hulga püsikliente saanud.”

Elu ja Ilu omanik Piret Rüütel on arvamusel, et elanike arvu ja salongide ning kodus töötajate suhet arvestades on Kuressaares ilutegijaid väga palju. Ka tema salongil on 9 tegevusaasta jooksul välja kujunenud kindel klientuur ja äril läheb hästi.

“Reeglina tuleb kliendil teenus pikalt ette broneerida, sest ajad on täis. Suviti on lisaks saarlastele ilusalongi külastajaid ka mujalt Eestist,” selgitas ettevõtja. Rüütli sõnul on võimalik konkurentsis püsida siis, kui tehtav töö kliendile tulemusi annab.