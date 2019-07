Leisi vabatahtlike päästjate unistus droonist sai tõeks

Leisi vabatahtliku päästekomando soetatud droonist on abi nii päästetöödel kui ka otsingutel. Leisi vabatahtliku päästekomando juhatuse liikme Silvar Mehiku sõnul on oma päästedrooni oodatud juba mõnda aega, sest tegemist on nii kutseliste kui ka vabatahtlike päästjate jaoks vajaliku töövahendiga.