Atla küla nooreneb

“Suvekuudel on siin inimesi rohkem, sest külas on ka linnainimestel maa- või suvekodusid. Kokkutulekule on tulnud üle saja täiskasvanu, lisaks lapsed. See arv näitab, kui palju inimesi on meie külaga seotud. Pindalalt oli Atla kunagi suurim Saaremaa küla,” toonitas külavanem.