Valjala kirik, Notre Dame`i kaasaegne

See on fakt, mida ilmselt enamus saarlasigi ei tea, saare külalistest rääkimata.

Jumalaema kirik on tohutult suur ja kõrge. Gooti arhitektuuris on ju suursugusus ja kõrgus väga oluline. (Võiks küsida – kui kiriku võlvid on nii kõrged, kas jõuame oma palvetega taevani?) Ometi oli Notre Dame`i põhja laius sama, mis Saaremaa vanimal ja Eesti ühel vanemal pühakojal, Valjala kirikul – 13 meetrit. Valjala kirikul aga on teisigi Notre Dame`iga ühiseid jooni.