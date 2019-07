JUHTKIRI: Üksnes ehitaja on süüdi?

Linnasüdame ehitus on kestnud lausa nii kaua, et see, millal tööd algasid, kipub juba meelest minema. Vahetähtaegadest mitte kinni pidamine teeb meele mustaks nii mõnelgi kesklinna ettevõtjal – kes see ikka nii väga su restorani kipub, kui otse akna alt kostab tuppa kime kivilõikamise heli. Või kes soovib astuda kauplusse, kui kõnniteekivide panemise järg on jõudnud just selle äri ukse ette.