Meedikute purjutamise osas võib tulla uurimine

“Hetkel üritame ürituse korraldaja ja teiste kaudu välja selgitada, missuguse asutuse töötajad meditsiinilist turvateenust osutasid ja kes nad olid. Seni meedias avaldatud ja meile antud info on üsna vastuoluline, püüame asjasse selgust tuua, uurides mitmelt poolt edasi.

Kui on laekunud info põhjal alust arvata, et osutatud teenus ei olnud kvaliteetne või ohutu, algatatakse järelevalve,” rääkis erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialist Kalev Pahla BNS-ile.

Häirekeskus sai laupäeva öösel kell 3.06 kõne Saaremaal toimuva elamusfestivali I Land Sound turvajuhilt, kes palus abi, et üritusele uus brigaad meedikuid leida.

Turvajuht ütles häirekeskusele, et oli sunnitud üritusele palgatud neli meedikut töölt eemaldama, sest nood olevat end purju joonud.

Elamusfestivali korraldaja Paap Uspenski rääkis Delfile, et purjus meedikute puhul oli tegemist arusaamatusega. “Festivalil on kohal nii meedikud, tervishoiu instituudi inimesed, vabatahtlikud. Meil on olukord väga rahulik.”