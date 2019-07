Sõrve tuletornis on külastajaid küllaga

MTÜ Sõrve Külastuskeskus juhatuse liige Andro Roosileht loodab sama tulemust näha ka sel aastal. “Ma arvan, et praegu on umbes 10 000 külastajat juba käinud. Pool suve on ees, oleks väga tore, kui suve lõpuks tuleks eelmise aastaga sarnane arv.”