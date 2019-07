Raiekivi säärel toimub augustis trennifestival

“Minu kauaaegne unistus on Kuressaares trennifestival korraldada ja kuna mu väga hea sõbranna on kogenud projektijuht, siis mõtlesimegi, et ühendame jõud ja teeme üheskoos midagi ägedat ära,” rääkis ürituse korraldaja ja Spordikomitee treener Marit Berendson.