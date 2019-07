Fakti asemel emotsioonivaht

1) Vanasti õpetati meile, et tülidest laste ja nende hooldusõiguse ümber ei kirjutata ja me ei puudutanud neid teemasid kunagi.

Mõned päevad tagasi ketrasid ajalehed oma kodust surnuna leitud väikese poisi ümber, andes ohtralt sõna tema isale, kes on poisi emast lahus ja võitleb hooldusõiguse nimel. Ajalehed pakkusid talle platvormi surnud lapse ema ja kasuisa mustamiseks ja mõista andmiseks, et need lapse surma põhjustasidki, kuni ametkonnad olid sunnitud vahele astuma ja need jutud ümber lükkama.

Lihtne ventiil

Kas tõesti on ajakirjanikud internetis istudes peast sellisteks “kapustnikeks” muutunud, et enam ei ole mitte mingit kriitilist hindamist, kes on allikas ja mis tema motiivid võiks olla mingit infot õhku paisata?

2) Emotsionaalne lugu koolilapsest, kes võttis endalt elu väidetavalt just koolikiusamise pärast. Väiteid esitavad peamiselt leinavad vanemad, kelle puhul ongi väga loogiline otsida seletust, miks nii juhtus. Leida süüdlasi, kelleks muu hulgas lapse kooli õpetajad.

Väga kerge on siin emotsionaalsusel oma silmanägemist hägustada lasta, sest muidugi tekitab väikese lapse enesetapp frustratsiooni ja isegi viha. Väga lihtne ventiil sellele tunnete paisule on seda maandada konkreetses kohas: kiusajad (eriti üks poiss) ja õpetajad. Väga lihtne on seda teha selle asemel, et urgitseda näiteks iseendas. Süüdistamine on tihti kaitsereaktsioon.

Pilt moondub iga kord natuke teiste peegelduste tagajärjel ja tekib üks suur pimestav emotsioonimull.

Teisiti kui netihüsteeriaga ei oska ma kahjuks sedagi lugu õigustada.

Koolis on mind ennast ka jõhkralt kiusatud, aga kui mul olekski õnnestunud end teismelise plikana ära tappa, kas süüdi oleks olnud ainult kool ja need teised lapsed ning õpetajad?

Kas tõesti poleks olnud midagi muud veel? Näiteks probleeme kodus? Kust ajakirjanik teab, mis selle surnud poisi elus üldse veel toimus? On ajakirjanik istunud tema kodus kohapeal, kui poiss veel elas? Käinud temaga kaasas igal pool, kus ta käis? Istunud tema ajukurdude vahel, kuulanud poisi mõtteid ja näinud ehk sealt ajust poisi psühhiaatrilist seisundit?

Või on siiski nii, et leinavaid vanemaid võetakse nende leina tõttu allikatena, keda tuleb juba üksi viisakusest ja taktitundest pimesi ja tingimusteta usaldada ja uskuda?

Kas süüdistus kellegi surma põhjustamises ikka liiga raju ei ole, et seda meedias kedrata, tuginedes peamiselt emotsioonidele ja mitteneutraalsetele allikatele (lapse vanemad, teised kiusatud ja nende vanemad)? Eriti, kui üks süüdistatav on teine laps.