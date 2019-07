Kuu vallutamine kui võrratu seiklus ja avantüür

Viiskümmend aastat tagasi vaatas pea pool miljardit inimest üle kogu maailma otseülekannet sellest, kuidas inimene teeb esimesed sammud Kuu pinnal. "Apollo programm on vist tõepoolest üks uskumatuid ja enneolematuid tehnoloogilisi avantüüre, mis inimkond on läbi oma pika ajaloo kunagi ette võtnud," kirjutab Le Figaro. "Kuid juba lähitulevikus peaks Kuust saama järjekordne etapp palju romantilisema eesmärgi saavutamisel – see on Marsi hõivamine."