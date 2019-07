JUHTKIRI: Harjutamine teeb meistriks

Nüüd, sadakond aastat hiljem, on teema jätkuvalt aktuaalne, sest Eesti põllumeeste keskmine vanus muudkui tõuseb ja selle taustal on avaldatud isegi arvamust, et samal moel jätkudes ei ole meie maatootmine pikemas plaanis jätkusuutlik.

Seda võib loomulikult alustada tavalise sulasena ja õppida töötamise käigus, aga mõistlikum on ilmselt asi enne koolipingis selgeks teha ja omandatud teadmised siis praktikas kinnistada. Kutseoskuste kinnistamiseks ja arendamiseks on praktika möödapääsmatu igal alal. Iseasi on selleks võimaluste leidmine. See ei ole meil just ülearu lihtne, kuid kes otsib, see leiab.