Kõljala annab noortele põllumeestele praktikavõimaluse

Karla Paomehe sõnul koosneb tema töösuhe Kõljala POÜ-ga kahest eraldi osast. Üks pool on agronoomipraktika ja teine traktoristitöö suvistel hooajatöödel. Mida rohkem erinevaid põllutöid üks tulevane spetsialist omal nahal kogeda jõuab, seda enam oskab ta arvestada tegelikus elus ette tulla võivate olukordadega. Masina peal oli Karla Kõljalas juba ka möödunud suvel. "Traktoriga sõitmine on täitsa lõbus asi, ainult siis, kui põllud on konarlikud, viib tuju alla," rääkis tulevane noor spetsialist.

Kõljala POÜ juht Tõnu Post ütles, et koolitatud mehi on tänapäeval üsna keeruline põllumajandusse tööle saada, ent praegu on ettevõttes õnneks suhteliselt palju väga häid noori töömehi. "Meil on tegelikult kõik mehed tublid, nad on kogemustega, nad on nutikad ja oskajad ning hoolivad tehnikast," kiitis Tõnu Post. "Väga väärtuslikud poisid on siin kõik."