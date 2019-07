23. Kuressaare merepäevad tulevad suuremad kui eales varem

Oodata on muidki huvitavaid kalaüllatusi. Teabekeskuse õpitoad ootavad kalahuvilisi 9. ja 10. augustil algusega kell 13. Õpitubadesse on oodatud osalema igas eas praegused ja tulevased kalatarbijad. Võta osa kogu perega! Teabekeskuse õpitubade korraldust toetab Euroopa merendus- ja kalandusfond.

Pere pisikestega on emadel võimalus külastada Mamas’ Heaven beebitelki. Seal saab last mõnusalt imetada ja mähkida, sööta, lõunaund pikutada ja koos mängida. Beebitelgis on loodud kõik võimalused lapse eest mõnusalt hoolitsemiseks. Telgist saab rentida mürasummutavaid kõrvaklappe beebidele ning kandelina. Telgi külastamine ning kõik tooted (mähkmed, kreemid, rinnapadjad jpm) on priilt kasutamiseks!