32 Saare- ja Muhumaa talu külastati kõikjalt Eestist

Emad ja isad olid kaasa võtnud oma pisikesed võsukesed, et neile näidata koduloomi ja -linde. Nii mõneski kohas said poisid ja tüdrukud istuda ratsutamiseks kas hobuse või poni selga.

Sandla poes olid vahest kõige minevamaks kaubaks Natura Siberica looduskosmeetikatooted. Tõlluste mõisas, kus kasvatatakse sellele firmale ravim- ja maitsetaimi, neid tooteid tutvustati. "Kõik, mis tellisime, saime ka maha müüdud. Meie poes on see valik tõesti lai. Muide, ostjate seas oli neidki, kes on lausa igapäevased külastajad, aga ei teadnudki, et müüme Natura Siberica tooteid," rääkis poe omanik Katrina Killandi.