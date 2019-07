Saare Leib tuli lagedale Kröbinatega

"Need on Saaremaa moodi krõpsud, 100-protsendiliselt rukkijahust valmistatud ja seejärel maitsestatud," kirjeldas Saare Leiva juhataja Janar Vaima oma uudistoodangut. "Tegemist on selliste krõpsudega, mida võib süüa kartmata paksuks minna. Pigem isegi sellised, mis teevad kõhnemaks," kinnitas Vaima.

Päris dieettoiduga siiski tegemist pole, ent Kröbinad sisaldavad ka näiteks palju kasulikke kiudaineid. Ühtekokku on uusi krõpse nelja erinevat sorti – kaks soolast ja kaks magusat. "Magusaid aitab süüa ka piima või jogurtiga. Võib niisama krõbistada, aga võib ka hommikusöögiks süüa – need on sellised universaalsed krõpsud," kinnitas Vaima.

Magusatest Kröbinatest on praegu sortimendis ühed vürtsika pähklimekiga ja teised külmkuivatatud jõhvikatega.

Soolastest on üks sibula-küüslaugumaitseline, teine aga tšilli-peekoni. "Eelmisest nädalast läksid müügile ja esialgu on nad saadaval vaid Saaremaal COOPi kauplustes."

See aga ei tähenda, et ühistupoed jääks uue toote ainsaks väljundiks. Vaima sõnul on soov toodetega kindlasti üle Eesti kauplustesse jõuda. Et toodang on väljas olnud vaid loetud päevad, ei ole klientidelt õnnestunud veel tagasisidet koguda. Mitmenda päris uue tootega Saare Leiva jaoks tegemist, ei osanud Vaima samuti öelda.

Seda aga võis ta julgelt kinnitada, et tegemist on kaua tehtud "kaunikesega". Nimelt hakkas töö Kröbinate osas pihta juba 2016. aastal. "Uusi tuleb kogu aeg, aga nii suurt asja, nii kaua väljatöötatud asja, pole ammu olnud," tõdes ta.

Kaua võttis asja juures aega juba seegi, et uus, krõpsude valmistamiseks mõeldud masin tööle saada. "Samuti, et maitsed saaksid sellised ja lõpuks tuli veel pakendiküsimus – kuidas see ikkagi ilusti välja tuleks ja kes seda meile toodaks piisavas koguses," kirjeldas Vaima. Lõpptulemusena valminud erksad pakendid said tehtud koostöös kunstnik Ain Varesega.