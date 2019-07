Sõrulaste peolkäigust valmis fotonäitus

Pikaajaliste dokumentaalfotoprojektidega tegeleva Elina Kostabi jaoks oli laulupeol käimine osa Sõrve kogukonna tegemiste jäädvustamisest, millest kokkuvõttes peaks sündima raamat. Laulupeost eraldi plaanib ta teha näituse, eesmärgiga viia see ka Eestist välja.

Fotograaf viibis koos kooriga peole sõidust kuni tagasitulekuni. Sinna hulka kuulusid ka osalemine proovides laulukaare all, koos ööbimine ja rongkäigus käimine. “Tahtsin kindlasti laulupeol käimist näidata, aga kooriga koos kõik algusest lõpuni kaasa teha oli rohkem kui loota julgesin,” kinnitas fotograaf, et projekt õnnestus üle ootuste hästi. “See oli ikka väga ülev tunne marssida taas laulupeorongkäigus ja olla lauljate keskel laulukaare all,” tunnistas ta ja lisas, et laulud kulusid talle endalegi pähe ja kumisesid peas omasoodu ka pärast pidu.