VIDEO ⟩ Viis tuhat tundi saarlastest ja saarlastele

Kui kasutada mägironimise mõisteid, siis neljatuhandeliseni jõudmisest kirjutas Saarte Hääl 20. septembril 2019 ehk et järgmise kõrguseni jõudmiseks kulus ei rohkem ega vähem kui neli ja pool aastat. Kipper ise ütleb, et uutest tippudest väga ei mõtle. "Enne tuleb ülevalt alla ronida ja orust läbi käia. See on tüütu, aga siis näed, et kusagil on veel kõrgem tipp," lausus ta. Seitsme, kaheksa, miks mitte ka kümne tuhande saate rajajoone kohta sõnas ta aga lühidalt, et teab oma sünniaastat.