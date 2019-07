JUHTKIRI: Rentslisse lennanud uuendus

Võib aru saada, et kui kolme tunniga sajab taevast vihma alla kaks kolmandikku kuunormist, saabki tänavatel sõna otseses mõttes ujuda. Kuid kindlasti ei saa loomulikuks pidada seda, et linna just nõelasilmast tulnud ja miljonite eest uuendatud keskplatsil võib ka pubi uksest sisse ujuda. Just nii Vaekojas esmaspäeval juhtus. Pubist sai ootamatult rentsel.