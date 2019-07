Terje Nepper omandas Castello restorani

Restorani töötajaskonna ega klientide jaoks ei tähenda omanikuvahetus suurt midagi. Nepperi kinnitusel jätkab Castello restoran samade inimestega ja sama kontseptsiooniga, lihtsalt teise omanikfirma nime all. “Ei näe põhjust seal lähiajal midagi muuta, kõik toimib ja meeskond on suurepärane,” kiitis Terje Nepper.

Itaaliapärane restoran Castello avas uksed 2015. aasta kevadel. Toonane üks restorani omanikest Aive Laanemets rääkis siis Saarte Häälele, et restoran sai oma nime vormiliselt nii selle järgi, et asutakse Lossi tänaval – castello on itaalia keeles loss – kui sisuliselt sellest lähtudes, et seal pakutakse itaaliapäraseid toite.