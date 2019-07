Keskkonnaametil pole alust Abruka ilvese ümberasustamiseks

Tookord tõdes RMK jahindustalituse juhataja Kalev Männiste , et kuna Abruka ulukipopulatsioon pole pikas perspektiivis piisav ilvese toiduvajaduse katmiseks, on nad keskkonnaagentuuriga kokku leppinud ilvese ümberasustamise. Vajalike töödega pidi alustatama pärast keskkonnaametist vastava loa saamist.

Nüüd, ligi kolm kuud hiljem ütles keskkonnaameti liigikaitse büroo liigikaitse peaspetsialist Marju Keis , et praeguse seisuga ei ole nad andnud luba ilvese ümberasustamiseks Abrukalt. “Metskitsede tagaajamist ei saa väga ilvesele pahaks panna, kuid väidetavalt on kadunud kaheksa vasikat,” tõdes Keis. Vasikad kuuluvad MTÜ-le Abruka Rannaniidud, kelle veisekari liigub saarel vabalt ringi. Ühtegi kiskjakahju teadet ei ole aga loomade omanikult keskkonnaametile laekunud.

Keis tõi välja, et ilvesel on paraku ka kombeks oma saaklooma jäänused söömise järel ära peita, mistõttu pole korjuse leidmine tõenäoliselt kuigi lihtne. “Keskkonnaamet on olnud nende kuude vältel ühenduses ka Abruka saarevahi Rein Lemberiga, kelle sõnul on olukord saarel rahulik,” kinnitas liigikaitse peaspetsialist. Ta nentis, et kiskjakahju kindlakstegemisel vaatavad nad olukorra kindlasti uuesti üle.